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Crimewave XIX

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2700₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль электронной музыки. Для тебя выступят: НАЙТИВЫХОД / РАДОСТЬ МОЯ / SUMMER OF HAZE / SENSI AFFECT / PORTWAVE / C?IN / CAIN / VSN7 / STS-51L / LANNARIE / HOLOGRAPHIC / NARVENT / GAMEGATE / 5L33P / ONL / MAHLOW / EXTRYZE / VARYAG / ROOINA / EXEID / KXALICI / CHEROPHOBIA DC: acid neon / monochrome FC: 18+

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