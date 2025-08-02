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Фестиваль электронной музыки. Для тебя выступят: НАЙТИВЫХОД / РАДОСТЬ МОЯ / SUMMER OF HAZE / SENSI AFFECT / PORTWAVE / C?IN / CAIN / VSN7 / STS-51L / LANNARIE / HOLOGRAPHIC / NARVENT / GAMEGATE / 5L33P / ONL / MAHLOW / EXTRYZE / VARYAG / ROOINA / EXEID / KXALICI / CHEROPHOBIA DC: acid neon / monochrome FC: 18+
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