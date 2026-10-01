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Музыку в стиле дарк мэджик фолк группа исполняет на два чарующих голоса, увлекающих слушателей в мир ярких красок и мрачноватых сказок. «Cicadi Tales» не только исполняют музыку, но и иллюстрируют её танцами и историческим фехтованием, и этот зрительский опыт точно не стоит упускать. Бронируй стол по тел.
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