Музыку в стиле дарк мэджик фолк группа исполняет на два чарующих голоса, увлекающих слушателей в мир ярких красок и мрачноватых сказок. «Cicadi Tales» не только исполняют музыку, но и иллюстрируют её танцами и историческим фехтованием, и этот зрительский опыт точно не стоит упускать. Бронируй стол по тел.