ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Cicadi Tales

Таверна «Дядя Геральт», улица Земляной Вал, 58

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Концерты

Про событие

Музыку в стиле дарк мэджик фолк группа исполняет на два чарующих голоса, увлекающих слушателей в мир ярких красок и мрачноватых сказок. «Cicadi Tales» не только исполняют музыку, но и иллюстрируют её танцами и историческим фехтованием, и этот зрительский опыт точно не стоит упускать. Бронируй стол по тел.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Концерт-ретрит на коврах: «Цветы и птицы»
Выбор редакции
Концерт-ретрит на коврах: «Цветы и птицы»

от 2750₽

День фортепиано
День фортепиано

от 3500₽

Skeilz. Рок в женщине
Skeilz. Рок в женщине

от 800₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Ночь Рока. Rocklike
Ночь Рока. Rocklike

от 0₽

Homie
Homie

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи