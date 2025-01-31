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Чувство Ритма: GTA

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Chuvstvo Ritma & Community представляют — GTA. Chuvstvo Ritma решили посвятить мероприятие легендарной компьютерной игре GTA. Вечеринка «Чувство Ритма: GTA» состоится в преддверии выхода в 2025 году новой 6-й части знаменитой игры. Ты можешь начать выполнять первую миссию уже сейчас. Задание такое: купи билет, подготовь яркий образ, чтобы привлечь к себе внимание и 31 января бери такси и поезжай по адресу Космодамианская набережная дом 2, у большого Устьинского Моста. В лайнапе: Samir Kuliev / Monoplay / Krysenstern / Sorkin / PASHURA / Sanseventeen

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