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  1. Москва
  2. События

Что пьют королевские семьи?

Ленинский проспект, 30

Начало:

Завершение:

7490₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На дегустации сможешь заглянуть в бокалы королей и аристократов и узнать, что они пьют во время важных событий и светских мероприятий. На дегустации попробуешь превосходные вина, которые помогут лучше понять, что значит изысканный королевский вкус. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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