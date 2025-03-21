На дегустации сможешь заглянуть в бокалы королей и аристократов и узнать, что они пьют во время важных событий и светских мероприятий. На дегустации попробуешь превосходные вина, которые помогут лучше понять, что значит изысканный королевский вкус. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.