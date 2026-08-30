Последние выходные перед осенью — идеальное время, чтобы собраться вместе, спеть любимые песни и поговорить о том, что волнует. Чтиво Фест — фестиваль, объединяющий музыку, юмор, истории и интервью с героями. Фестиваль разделён на тематические зоны. Основных три. «Истории» — формат, в рамках которого Сергей Минаев беседует с героями Чтива, в этом году переместится на одну из основных сцен и будет доступен всем гостям фестиваля без дополнительной регистрации. Первым гостем станет Максим Матвеев: он расскажет главному редактору Чтива о съёмках в Китае и блокбастере по Стругацким, а также о новом детище, не связанном с кино. Затем на сцену поднимется историк музыки и поп-культуры Николай Редькин, чтобы обсудить с главным редактором Чтива легендарных артистов. А после Сергей Минаев встретится с генеральным директором телеканала «Пятница!» Николаем Картозией, запускающим в стратосферу и звёзд телевидения, и собственную школу продюсирования. «Музыка» — на сцене (под эгидой генерального партнера фестиваля Mir Supreme) Найк Борзов исполнит культовые вещи и новую музыку, Uma2rman заставят всех не стоять, а танцевать, Zoloto попросит подумать о том, что ещё не произошло, но непременно случится, а легендарные «Отпетые мошенники» воспоют любовь и юность. «Вдохновение» — на музыкальной сцене выступят FEDUK, группы «Диктофон» и «Бонд с кнопкой» — благодаря им вспомнишь, что вдохновляло тебя этим летом.