Гирлянды мерцают, на экране идёт «Один дома», а ты сидишь с кисточкой в руке и создаёшь свои новогодние игрушки. На встрече тебя ждёт фильм, пицца, кола и роспись деревянных игрушек. Да-да, всё как в детстве — только лучше. Только представь: ты заходишь в тёплое пространство, где тебя ждут свежая пицца и праздничная атмосфера. Ну, классно же?