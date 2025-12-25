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Christmas Party: «Один дома»

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы
Еда

Про событие

Гирлянды мерцают, на экране идёт «Один дома», а ты сидишь с кисточкой в руке и создаёшь свои новогодние игрушки. На встрече тебя ждёт фильм, пицца, кола и роспись деревянных игрушек. Да-да, всё как в детстве — только лучше. Только представь: ты заходишь в тёплое пространство, где тебя ждут свежая пицца и праздничная атмосфера. Ну, классно же?

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