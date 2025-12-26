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Christmas Party: «Harry Potter»

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Зимний вечер, где Котомка превращается в настоящий Хогвартс: свечи парят, на экране — магия, а в руках у тебя рождаются волшебные новогодние игрушки. Что будет: — Роспись тематических игрушек. Метлы, письма из Хогвартса, шляпы, патронусы, факультеты — ты создашь свои волшебные украшения для ёлки. — Магические свечи. Украсишь свечи символами волшебного мира. — Фильм: «Гарри Поттер и Узник Азкабана» Угощения в стиле Хогвартса: сладости и вкусности! Тёплый какао или фильтр/капучино — как в Хогвартсе у камина.

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