Тёплой южной ночью в роскошный загородный дом малоизвестного олигарха влез человек в чёрном. Многоопытный сторож берёт грабителя на мушку в самый правильный момент — посередине гнусного акта воровства. И тут грабитель начинает диалог. Не надо вступать в диалог с грабителем. Грабителя нужно крутить и сдавать полиции. «Вор должен сидеть в тюрьме!» А не разговаривать с охранником. Так подумал работник ЧОПа Гриша и ровно через секунду вступил в диалог, нарушив все правила и предписания. Что мы можем сказать о Грише? Мы, очевидно, становимся свидетелями его падения. Падение профессиональное, падение нравственное, падение в бездну уголовщины. Но как низко он падёт? Отпустит ли он грабителя? Войдёт ли в преступный сговор? Что вообще может объединять таких людей: разбойника и охранника? Смешно подумать. Оказывается, то, что воровать-то у богатого не только можно, но и нужно! Так ли это?Задумайся, Гриша. Пока не поздно. Человечная мужская комедия в духе Гая Ричи про наиболее общее и сугубо частное.