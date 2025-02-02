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Читка «Воровать у богатого. Философско-криминальная комедия про кражу со взломом»

Среда 21
Старая Басманная ул., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Тёплой южной ночью в роскошный загородный дом малоизвестного олигарха влез человек в чёрном. Многоопытный сторож берёт грабителя на мушку в самый правильный момент — посередине гнусного акта воровства. И тут грабитель начинает диалог. Не надо вступать в диалог с грабителем. Грабителя нужно крутить и сдавать полиции. «Вор должен сидеть в тюрьме!» А не разговаривать с охранником. Так подумал работник ЧОПа Гриша и ровно через секунду вступил в диалог, нарушив все правила и предписания. Что мы можем сказать о Грише? Мы, очевидно, становимся свидетелями его падения. Падение профессиональное, падение нравственное, падение в бездну уголовщины. Но как низко он падёт? Отпустит ли он грабителя? Войдёт ли в преступный сговор? Что вообще может объединять таких людей: разбойника и охранника? Смешно подумать. Оказывается, то, что воровать-то у богатого не только можно, но и нужно! Так ли это?Задумайся, Гриша. Пока не поздно. Человечная мужская комедия в духе Гая Ричи про наиболее общее и сугубо частное.

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