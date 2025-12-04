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Четверг на грани

KALE bistro&bar, Петровский бульвар, 15с1

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5000₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Литературная дискуссия рассказа Х. Кортасара «Южное шоссе» с гастросопровождением. В программе: — Лекция, посвящённая Х. Кортасару — Дискуссия по рассказу — Закуски: pain au camembert с кремовым чатни, omelette de mayo — Напитки: чайная жижинья с пеной из шампанского, топлёный олдфэшн — Розыгрыш книги В стоимость билета на литературный вечер входят указанные закуски и напитки. При себе просьба иметь паспорт или другой документ, подтверждающий возраст. Организатор рекомендует заранее прочитать рассказ, заявленный для обсуждения.

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