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Про событие
Азиатский арт-маркет в Москве, который: — Продвигает авторское творчество по культуре Японии, Китая и Южной Кореи; — Собирает под своей крышей авторов, вдохновлённых этими замечательными странами; — Предлагает тебе возможность приобрести плоды их творчества. Как всегда, посетителей ждут активности от организаторов и море позитивного общения.
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