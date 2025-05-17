Азиатский арт-маркет в Москве, который: — Продвигает авторское творчество по культуре Японии, Китая и Южной Кореи; — Собирает под своей крышей авторов, вдохновлённых этими замечательными странами; — Предлагает тебе возможность приобрести плоды их творчества. Как всегда, посетителей ждут активности от организаторов и море позитивного общения.