Чермен Качмазов
Рождественский бульвар 10/7, стр 1
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Чермен Качмазов — самый романтичный стендап-комик, который пояснит за всё аниме в мире. Участник проектов Stand-Up Club #1, Outside StandUp, Надкаст. Ведёт подкаст «Четверг Кошмаров»/
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