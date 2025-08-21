Книжный клуб школы философии «Новый Акрополь» — это чтение и обсуждение великих книг от античности до наших дней. В этот раз будут обсуждать трагедию Софокла «Антигона». Эта трагедия — первая по популярности среди современников автора. Живой и человечный язык в ней обращался напрямую к чувствам зрителей. Звучали важные вопросы — о роли женщины, о том, каким должен быть правитель государства и как должен звучать голос граждан. Подумаешь и ты: — Что должно руководить поступками? — Как совместить верность нравственному долгу с подчинением власти? — Чем человек готов заплатить за свои убеждения? Обрати внимание, что встречи не предполагают чтения вслух и разбор текста. Книгу ты читаешь дома, а на встрече будет размышление и поиск связей с жизнью. Встречу книжного клуба проводят: — Наталия Наумова — руководитель книжного клуба школы философии «Новый Акрополь» на Арбате. Более 5 лет преподаёт в «Новом Акрополе» курс философии, истории религии и символизма культур. Ведёт авторские курсы по практическому Фэн Шуй. Любит читать и путешествовать. — Марина Насырова — ведущая книжного клуба школы философии «Новый Акрополь» на Арбате. Филолог-германист, переводчик и преподаватель немецкого языка. Ревностно относится к чистоте русского языка. Любит бегать, ходить в театры и на выставки. Но больше всего на свете любит читать и обсуждать книги.