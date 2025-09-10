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Чайная церемония «Лето всё?»

Locus Solus, ул. Малая Юшуньская, дом 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Начало нового сезона чайных церемоний после летнего перерыва. Ты продегустируешь удивительные сорта светлого китайского чая, а также смоешь подвести итоги лета: кто где был, поделишься эмоциями и впечатлениями! Тебя ждёт широкая палитра вкусов и ароматов зелёных, и светлых улунов, белых сортов чая. Нежные, цветочные, летние и фруктовые оттенки. Дружные беседы в уютном пространстве. Место: Locus Solus, ул. Малая Юшуньская, дом 1, во внутреннем дворе гостиницы «Берлин». Для записи пиши организатору в лс.

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