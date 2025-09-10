Начало нового сезона чайных церемоний после летнего перерыва. Ты продегустируешь удивительные сорта светлого китайского чая, а также смоешь подвести итоги лета: кто где был, поделишься эмоциями и впечатлениями! Тебя ждёт широкая палитра вкусов и ароматов зелёных, и светлых улунов, белых сортов чая. Нежные, цветочные, летние и фруктовые оттенки. Дружные беседы в уютном пространстве. Место: Locus Solus, ул. Малая Юшуньская, дом 1, во внутреннем дворе гостиницы «Берлин». Для записи пиши организатору в лс.