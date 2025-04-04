Погружение в китайскую культуру через искусство и традиционное чаепитие. Тебя ждёт чайная церемония с редкими сортами, которые нельзя купить в обычных магазинах. А чтобы усилить вкусовые рецепторы, ты попробуешь элитные сыры из Европы, ароматные сухофрукты и вяленые деликатесы из Ирана. Во время чайной церемонии ты узнаешь о китайских духах и драконах, которые связывают этот напиток со священной природой. Окунёшься в мир китайской живописи и посмотришь на картины, которые написаны через чувства, а не разум. Чайный мастер посвятит тебя в таинство чайных церемоний и расскажет, почему они так важны для китайского народа.