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Чайная церемония + лекция «Легенды Китая»

Кожевническая улица, 16с1

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Погружение в китайскую культуру через искусство и традиционное чаепитие. Тебя ждёт чайная церемония с редкими сортами, которые нельзя купить в обычных магазинах. А чтобы усилить вкусовые рецепторы, ты попробуешь элитные сыры из Европы, ароматные сухофрукты и вяленые деликатесы из Ирана. Во время чайной церемонии ты узнаешь о китайских духах и драконах, которые связывают этот напиток со священной природой. Окунёшься в мир китайской живописи и посмотришь на картины, которые написаны через чувства, а не разум. Чайный мастер посвятит тебя в таинство чайных церемоний и расскажет, почему они так важны для китайского народа.

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