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Чайная церемония

«Три Пагоды», 2-й Донской проезд, 4

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Камерная встреча в чайном пространстве, где через чай, архетипические образы, метафорические карты и ароматы ты мягко исследуешь свой запрос и находишь ответы через ощущения, символы и внутренний отклик. Формат без давления и глубокой проработки — для замедления, перезагрузки и бережного контакта с собой. В программе: — чайная практика (внимание, замедление, контакт с собой) — работа с запросом через архетипические образы и метафорические карты — аромакарты и эфирные масла как инструмент углубления восприятия — мягкий шеринг и разбор ⠀ Формат интуитивной диагностики: ответы приходят не через логику, а через образы, ощущения и ассоциации. Если у тебя нет чёткого запроса — он проявится в процессе.

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