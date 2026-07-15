Камерная встреча в чайном пространстве, где через чай, архетипические образы, метафорические карты и ароматы ты мягко исследуешь свой запрос и находишь ответы через ощущения, символы и внутренний отклик. Формат без давления и глубокой проработки — для замедления, перезагрузки и бережного контакта с собой. В программе: — чайная практика (внимание, замедление, контакт с собой) — работа с запросом через архетипические образы и метафорические карты — аромакарты и эфирные масла как инструмент углубления восприятия — мягкий шеринг и разбор ⠀ Формат интуитивной диагностики: ответы приходят не через логику, а через образы, ощущения и ассоциации. Если у тебя нет чёткого запроса — он проявится в процессе.