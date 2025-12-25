22 декабря все обитатели северного полушария делают первый шаг навстречу солнцу. После зимнего солнцестояния день прибавляет по одной минуте, забирая её у ночи. С древнейших времён в разных культурах эта дата отмечалась как поворотная. К этому сезону чайные кусты в местах их произрастания покрыты не только цветами, но и завязавшимися плодами, типичная форма плодов для камелии — коробочка. На дегустации ты сможешь попробовать цветы чайных камелий и несколько образцов чая с ценными ароматами — впитавшими ароматы бутонов жасмина, цветов орхидеи, магнолии и сакуры. К дегустации подаётся шарик чайного мороженого и уместные закуски. Ведущий: Виктор Енин, идеолог и чайный шеф «Чайной высоты».