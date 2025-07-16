Карнавальное действо, где героев выбрасывает в метафизическое пространство, которое можно постичь, лишь осознав себя самого. Спектакль в трёх действиях о существовании между полюсами: реальностью и иллюзией, Европой и Азией, политическим и экзистенциальным, прошлым и настоящим. Психотерапевтическая тотальная постановка в жанре «особый взлёт свободной мысли», обращенный ко всем жителям Земли. Спектакль интересен тем, что в нем реализованы разные стратегии работы с текстом. Диденко разделил спектакль на три акта, которые и по настроению, и по содержанию отличаются друг от друга. В первой части, фантасмагорической, в красной комнате фрик-бэнд играет тяжелую музыку и пропевает текст Пелевина. Видимо, эти страшные существа застряли в голове главного героя, и он мучительно пытается от них избавиться. Во второй части, психоделической, в желтой комнате артисты разыгрывают текст. Третья часть, медитативная, основана на пластических этюдах. Текст переходит в область физических действий, которые не иллюстрируют его, а работают на создание ассоциаций. Герой, очутившись в синей комнате, вроде бы избавляется от фантомов, которые тонут в реке из пластиковых шаров, увлеченные девой в белой маске, нараспев повторяющей одну строчку: «Ой, то не вечер, то не вечер». Режиссер оказался совершенно свободен в работе с текстом, поскольку не существует канонических интерпретаций и представлений о том, как надо ставить Пелевина. Длительность: 3 часа 20 минут с двумя антрактами.