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  1. Москва
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Cabinet des Modes

Lobby
Варварка 3

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка Игоря Скалецкого, посвященную теме моды. Образы, вдохновленные дизайнерами, брендами и иконами стиля, Скалецкий передает в характерной для него шутливой манере. По словам художника, ему хотелось выбрать легкую тему, близкую каждому. В работах узнаются такие легендарные представители индустрии, как Мартин Маржела, Коко Шанель и Джон Гальяно. Для их изображения автор выбрал форму медальонов, отсылающую к ушедшей эпохе больших идей и больших личностей. Также в картинах встречаются узнаваемые мотивы культовых брендов объектов желания. «Этой серией мне хотелось напомнить зрителям о романтике прошлого, эпохи, когда миром правил не маркетинг, а мечта и идея. Напомнить об этой прекрасной поре, прекрасной, как уходящее лето» – рассказывает Игорь Скалецкий.

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