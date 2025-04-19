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«Бытовое сафари» Виталия Простова

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

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Завершение:

от 550₽ до 1600₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Проект, объединяющий два контрастных мира: обыденную жизнь городского жителя и дикую природу тропических джунглей. Из сложного и во многом противоречивого сочетания рождается не хаос, а цельный, завораживающий образ, полный тайны и очарования. Здесь нет места сложным правилам и научным исследованиям. Только фантазия, спонтанность и желание посмотреть на мир иначе — немного ярче, немного смешнее. «Это как строить шалаш из одеял и подушек» — собственное пространство, созданное из подручных материалов, где возможно все. Выставка «Бытовое сафари» — приглашение к игре, к простому, почти детскому, удовольствию от фантазии. Однако за внешней простотой и объединяющей игровой формой скрывается сложная структура. Несмотря на фокус на фантазию и мысленную игру, мир в полотнах Простова многогранен и сложен, что придаёт им ноту лёгкой меланхолии. Виталий Простов — художник родом из Якутии. Живет и работает в Санкт-Петербурге. В работах часто обращается к мифическим, религиозным и сказочным сюжетам. Художник симпатизирует течению «нарушенного реализма».

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