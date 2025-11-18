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Busters Mafia

Центр Москвы (Точное место проведения тебе пришлёт организатор)

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3800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Мафия от Busters Group – игра, которую невозможно пропустить! Харизматичный ведущий — Erik Ipkis. Модные локации в центре столицы. Вид, атмосфера, эмоции — всё на высоте. Авторские роли, неожиданные повороты, неповторимая энергетика и только лучшая публика столицы. Dress Code: Evening Casual / Elegance Событие проходит каждую неделю - вторник, пятницу и субботу в 21:00. Вопросы в тг: @Mr_Buster_s

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