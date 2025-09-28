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Бульварный роман: Покровский и Яузский

пересечение ул. Покровка и Покровского бульвара, около памятника Чернышевскому

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Завершение:

от 850₽ до 990₽
Возраст 6+

Про событие

Покровский и Яузский замыкают собой бульварное кольцо, а потому здесь всегда тихо, уютно и хорошо, лишь шумит листва, да звенят и улетают в сторону Москвы-реки трамваи. Здесь кажется, что время остановилось. На Покровском стоит дом, где уже более двухсот лет живут члены одной семьи. К ним, на знаменитые «московские среды» приходили Федор Шаляпин и Иван Бунин, Максим Горький и Александр Куприн, Константин Станиславский и Сергей Рахманинов. Во дворах по-соседству прячутся палаты, где жила последняя любовь Петра I. В одной из ночлежек близ Покровского последние годы жизни провёл великий художник Алексей Саврасов, делая копии «Грачей» за кусок хлеба и стакан водки. На тихом Яузском притаился дом, где проживал тот самый Арап Петра Великого, привезённый в Россию. Там же прошло детство поэта Валерия Брюсова. Ты будешь гулять по самым тихим бульварам, читать стихи у последнего адреса Марины Цветаевой, вспоминать советский фильм «Покровские ворота» и удивляться, что его снимали в другом районе. И обязательно отыщешь негромкий храм, который хранит бесчисленное количество святынь из закрытых и уничтоженных в советское время церквей.

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