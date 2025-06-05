Тебя ждёт стильный вечер в духе нью-йоркских коктейль-пати: панорамный вид на Сити, свечи и цветы, гирлянды и уютные пледы. Драйв живого джаз-оркестра, атмосфера беззаботности и танцы под музыку, которая дарит чистую радость. Ты помнишь, как звучит счастье? «Liquid Spirit» из «Мстителей», «Ain’t No Mountain High Enough» из «Стражей Галактики», «September» из «1+1» — эти мелодии с первых нот заставляют улыбаться и двигаться в такт. В живом исполнении, под открытым небом - Roofevents зовёт насладиться сочным джаз-фанком в самом сердце столицы. Полюбуйся на величественные небоскрёбы Сити в красочном зареве заката. На этой панорамной крыше так легко заново влюбиться в Москву. Почувствуй, как город живёт с тобой в унисон — смело, стильно, широкими мазками. Проект певицы Надежды Толстой объединил в себе лучших резидентов джазовой сцены Москвы: клуба Козлова, клуба Бутмана и не только. Сама Надежда знакома многим по телепроектам «Главная сцена» и «Победитель» на Первом канале, удивляет своим запоминающимся тембром и яркой харизмой. Она живо общается со зрителями, вовлекая их в захватывающий музыкальный диалог, и не оставляет никого равнодушным. Сильный голос позволяет певице исполнять вещи со сложными и диапазонными вокальными партиями из репертуара таких голосистых див, как Natalie Cole, Tania Maria, Jessie J.