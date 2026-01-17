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Яркая латиноамериканская ночь: реггетон, сальса, бачата, латинский вайб, энергия и танцы до утра в интернациональной компании. Line up: — DJ Rashid — DJ Nora — DJ Nando Dress code: Brilliant and shiny Стоимость билетов: при покупке онлайн — 1200, на входе — 1500. Парам скидки.
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