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Браслет с намерением и свеча с тайным посланием себе

Spleteno, улица Покровка, 2/1с2

Начало:

Завершение:

4400₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты создашь изделия, которые помогут тебе идти по задуманному пути и воплощать мечты в реальность. Для начала определишься с главной целью на будущее и с тем, какие ресурсы и действия для этого понадобятся. Когда выберешь вектор движения, вложишь послание с аффирмацией для достижения этой цели в свечу и наполнишь её ароматом. А пока свеча застывает, соберёшь браслет по ассоциациям своей мечты, которую уже превратил в цель. Количество мест ограничено.

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