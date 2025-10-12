На мастер-классе ты создашь изделия, которые помогут тебе идти по задуманному пути и воплощать мечты в реальность. Для начала определишься с главной целью на будущее и с тем, какие ресурсы и действия для этого понадобятся. Когда выберешь вектор движения, вложишь послание с аффирмацией для достижения этой цели в свечу и наполнишь её ароматом. А пока свеча застывает, соберёшь браслет по ассоциациям своей мечты, которую уже превратил в цель. Количество мест ограничено.