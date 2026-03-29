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Бранч на фарфоровом заводе

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от 19900₽ до 22400₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Пройдёшь экскурсию по заводу Гжели, заглянешь в мастерские, где рождается фарфор, и научишься расписывать изделия, чтобы унести с собой не только воспоминания, но и кусочек вечера. А потом сядешь за длинный стол прямо на заводе, чтобы провести день в компании, где ценят красоту ручной работы и неторопливые разговоры. Все детали — точное место проведения, как добраться и что взять с собой — придут к тебе в письме за неделю до события. Если ты купил билет позже, приглашение будет отправлено в течение одного дня после получения твоей брони.

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