Пройдёшь экскурсию по заводу Гжели, заглянешь в мастерские, где рождается фарфор, и научишься расписывать изделия, чтобы унести с собой не только воспоминания, но и кусочек вечера. А потом сядешь за длинный стол прямо на заводе, чтобы провести день в компании, где ценят красоту ручной работы и неторопливые разговоры. Все детали — точное место проведения, как добраться и что взять с собой — придут к тебе в письме за неделю до события. Если ты купил билет позже, приглашение будет отправлено в течение одного дня после получения твоей брони.