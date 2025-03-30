Бранч посвящён искусству, рожденному из подглядывания. Острый феномен, балансирующий на грани этики и творчества, который вдохновил многих художников на создание провокационных, спорных, но безусловно глубоких произведений. Американский фотограф Арне Свенсон, известный своей серией «Соседи», тайно запечатлел моменты из жизни своих соседей через окна их домов. Классик кинематографа Альфред Хичкок в фильме «Окно во двор» мастерски исследовал тему подглядывания, превращая зрителя в соучастника наблюдения за чужой жизнью. Французский художник Эдгар Дега в своих работах часто изображал женщин в интимных повседневных моментах — купание, причесывание, одевание. На встрече ты больше узнаешь про эти и другие примеры искусства, рожденного из подглядывания, погрузишься в этические аспекты такого творчества и попробуешь ответить на вопрос, где же проходит граница между искусством и вторжением в личное пространство. Связь с организатором – @edva_znakomi