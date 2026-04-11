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Стендап
Про событие
Двойной концерт Рината Султанова и Стаса Сухомлинова Стас Сухомлинов — молодой и амбициозный комик, который любит девушек, не стесняется рассказывать стыдные истории и рвётся покорить зрителей своими шутками. Ринат Султанов — очень крутой и состоявшийся артист, который снимает монологи и авторское шоу на YouTube, блистал на «Стендапе за 60 секунд» и написал этот текст.
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