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Босс и молокосос Двойной стендап-концерт

The Hole, улица Маросейка, 2/15с1, вход через магазины «Окно» и «Бич»

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Двойной концерт Рината Султанова и Стаса Сухомлинова Стас Сухомлинов — молодой и амбициозный комик, который любит девушек, не стесняется рассказывать стыдные истории и рвётся покорить зрителей своими шутками. Ринат Султанов — очень крутой и состоявшийся артист, который снимает монологи и авторское шоу на YouTube, блистал на «Стендапе за 60 секунд» и написал этот текст.

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