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Большой Ум Большое Сердце

Большой Каретный переулок, 8с2

Начало:

Завершение:

от 7000₽ до 8500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Тебя приглашают на трансформационная практику. Это глубокий процесс самоисследования, соединяющий психологию и дзен-буддизм. Метод, разработанный дзенским мастером Деннисом Генпо Мерцелем, поможет увидеть, что ты — нечто большее, чем привычные представления о себе. Практика включает работу с внутренними голосами, от эго-аспектов до трансцендентных состояний. Как проходит процесс? 1 часть — исследование голоса личности: Контролёр, Жертва, Невинное Дитя. Признание их ролей, ты научишься слышать себя глубже, найдёшь баланс между внутренними частями. 2 часть — знакомство с трансцендентными голосами: Большое Сердце, Недвойственный Ум, Милосердие. Выход за рамки привычного восприятия себя. Финальная часть — отпустишь идеи разделённости, позволяя голосам раствориться в безмолвном присутствии. Формат встречи: • Шестичасовой групповой процесс • Очно, студия йоги Sattva (Цветной бульвар) • Группа до 15 человек Будет перерыв на обед. Обрати, пожалуйста, внимание: Ранняя цена — 7 000 р действует до 3 марта включительно. Далее стоимость 8 500 р. Кому подойдёт: - Тем, кто готов к глубокой внутренней работе - Тем, кто хочет лучше понять свои внутренние роли и обрести целостность Ведущая: Анна Кожара, психолог, сертифицированный преподаватель медитации, интегральный практик. Соведущая: Юлия Шешенева проведет телесную настройку на внутреннее звучание в начале практики, а в конце проведёт гонг-релаксацию.

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