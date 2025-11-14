Большой StandUp концерт
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
750₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Большой стендап концерт — это большое количество шуток и смеха. Лучшие из лучших выступают для тебя со своими историями. Состав всегда разный. Самое главное — это очень душевный формат, которой заходит каждому зрителю. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.
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