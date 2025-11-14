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Большой StandUp концерт

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Большой стендап концерт — это большое количество шуток и смеха. Лучшие из лучших выступают для тебя со своими историями. Состав всегда разный. Самое главное — это очень душевный формат, которой заходит каждому зрителю. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.

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