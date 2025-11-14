Большой стендап концерт — это большое количество шуток и смеха. Лучшие из лучших выступают для тебя со своими историями. Состав всегда разный. Самое главное — это очень душевный формат, которой заходит каждому зрителю. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.