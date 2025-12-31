В этот вечер тебя ждёт незабываемое музыкальное путешествие, наполненное энергией, страстью и утонченностью лучших джазовых композиций. Программа концерта включает как классические джазовые стандарты, так и оригинальные авторские произведения, которые откроют для тебя новые грани этого великолепного жанра. В этот вечер тебя ждёт: — Завораживающие импровизации и виртуозные соло — Мелодии, переносящие в атмосферу джаз-клубов Нью-Йорка и Чикаго — Гармонии, вызывающие самые глубокие эмоции Забудь о повседневных заботах и насладись великолепной музыкой.