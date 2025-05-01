Отметь майские праздники с юмором! Тебя ждут выступления топовых комиков, море позитива и ощущение отдыха и свободы. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит всех в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл с компанией — все сядут вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.