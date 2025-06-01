Летний культурный фестиваль от продюсерской компании Ильи Авербуха. Под открытым небом развернётся пространство, объединяющее природу и творчество: архитектурные инсталляции на тропах парка; уютные лаунж-зоны с гамаками и шезлонгами; отдельные площадки для йоги, мастер-классов и дискуссий. Центром события станет уникальная театральная сцена — главный хедлайнер фестиваля, где лучшие независимые труппы России представят свои авторские постановки. Фестиваль пройдёт в государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» , площадью более 200 га в 10 километрах к югу от Москвы.