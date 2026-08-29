Большой девчачий стендап
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2100₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Минимум 5 горячих монологов за один вечер и безграничный максимум твоих эмоций. Для тебя выступят прекрасные комикесы, резиденты и участницы топовых шоу: «Женский стендап», «Стендап ТНТ», «Камеди Баттл», Стендап клуб #1 и другие. Тебя ждёт весёлый, интересный и праздничный вечер. По традиции концерт открывает самый забавный «Парень на районе» (он же профессиональный комик), и настраивает зрителя на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.
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