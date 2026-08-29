Минимум 5 горячих монологов за один вечер и безграничный максимум твоих эмоций. Для тебя выступят прекрасные комикесы, резиденты и участницы топовых шоу: «Женский стендап», «Стендап ТНТ», «Камеди Баттл», Стендап клуб #1 и другие. Тебя ждёт весёлый, интересный и праздничный вечер. По традиции концерт открывает самый забавный «Парень на районе» (он же профессиональный комик), и настраивает зрителя на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.