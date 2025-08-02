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[солдаут] Большой бранч на пшеничном поле

Тульская область

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Завершение:

от 14900₽ до 18900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Бранч за длинным столом среди высоких колосьев с блюдами от шеф-повара, любованием закатом и прогулкой по агроферме. В программе: – бранч и карточки с вопросами, чтобы разговоры складывались легко, а новые знакомства были тёплыми (блюда будут приготовлены на гриле и сосредоточены на локальных продуктах: свежие овощи, травы, сыры, ягоды и особый хлеб, также будут прохладительные напитки); – экскурсия по ферме «Чёрный хлеб», где ты увидишь, как из колосьев получается мука, и самостоятельно перемолешь немного зерна на ручной мельнице; – кульминация вечера – проводы заката, плетение венков, хоровые песни и рассказы всяческих баек; – праздничный торт по случаю пятилетнего юбилея проекта «Закатный бранч». Есть функция трансфера. Время в пути ориентировочно 2 часа из Москвы в зависимости от ситуации на дорогах. Все остальные детали: точное место проведения, как добраться и что взять с собой — придут тебе в письме за неделю до события. Если ты купил билет позже, организатор пришлёт приглашение в течение одного дня после получения твоей брони.

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