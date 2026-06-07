Лето — это когда хочется делать глупости, влюбляться и почему-то ужасно тянет петь. Здесь решили не сопротивляться и собраться, чтобы устроить душевный благотворительный фонд. Главное: петь уметь не нужно. Здесь запишут мэшап из самых романтичных песен, превращая голоса в биты через лайв-лупинг. А соединив всё вместе, получат мощный, качающий хор. Специальный гость — исполнитель «Тима ищет свет». Тимофей в финале сам выйдет на сцену и споёт свои самые известные треки («Волна», «потанцуй со мной», «по любви» — из нового альбома) вместе с залом. Почему это важно? Этот хор — про добро. Абсолютно все деньги с продажи билетов пойдут в фонд «Дари еду», который помогает продуктами и готовыми обедами одиноким пенсионерам и людям в трудной ситуации. А генеральный партнёр этого хора группа компаний «Магнит» удвоит все средства, собранные с билетов. Приходи со своим разбитыми или, наоборот, слишком счастливыми сердцами. Их соединят музыкой и помогут тем, кому сейчас тяжело.