Дмитровка — старинная дорога на Дмитров, где прежде была слобода воротников, что отвечали за городские ворота. XVIII и XIX века оставили здесь ряд памятников — усадеб, особняков, храмов. Найдёшь последний шатровый храм и узнаешь о реформе патриарха Никона, которая изменила храмовое зодчество. У усадьбы поэта Тютчева погрузишься в подробности его остросюжетной биографии с крайне неожиданным финалом — завещанием поэта. Поговоришь о литературе — район связан с Герценом, Чеховым, Цветаевой. У Ленкома вспомнишь о купцах и Московском купеческом клубе, а ещё о том, как пышно отмечали до революции праздники в Москве: как проходил карнавал «Торжествующая Минерва» в честь Екатерины II и как в городе отмечали 300-летие правления Романовых! Увидишь совершенно сказочное здание Ссудной казны и услышишь зычный голос гитлеровского врага «номер 1»! Место встречи: на улице, у м. Тверская/Пушкинская (выход №1 к зданию Известий) Окончание: ул. Тверская Продолжительность: 2 часа. Экскурсия проходит с радиогидами и наушниками. Если у тебя есть проводные наушники, возьми их с собой. Если нет, то с тобой поделятся.