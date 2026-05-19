Большая импровизация Геворг Малакян
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, где нет никакого сценария, только живое общение ведущего с гостями, импровизация и твои истории, которые внезапно могут стать лучшими шутками вечера.
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