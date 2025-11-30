Один из самых влиятельных фильмов конца XX в. Чёрно-белая картина удостоилась Золотой пальмовой ветви в Каннах и определила стиль режиссёра Джима Джармуша. Вилли и Эдди – скучающие бездельники и игроки. Их тухлая жизнь сродни кварталу Манхеттена, в котором они обитают. Но в один прекрасный день к Вилли приезжает юная кузина из Венгрии, и тогда постепенно друзья решаются на перемены… Обсудишь фильм вместе с творческо-исследовательским дуэтом Машарежа (режиссёр анимации Мария Дружинина и редактор Сергей Ильин): — почему герои такие одинаковые; что такое телеужин и каково его значение в культуре — какой Нью-Йорк любит Джармуш — влияние укусов клещей на джазовых музыкантов — а ещё при чём здесь мем «Превед, медвед!»