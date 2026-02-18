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Боль

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция с нейробиологом, на которой будут разбираться, что такое боль. Будут искать ответы на вопросы: — Зачем человек испытывает боль, если это неприятно и страшно? — Откуда возникает это ощущение и почему нейробиологи и неврологи считают, что это больше, чем просто индикатор поломки? — Какие типы боли бывают и какие новые варианты открыли в последние годы? — Что такое фантомные боли? — Почему некоторые люди не испытывают боли, а некоторые получают от боли удовольствие? Лектор: Владимир Алипов — нейробиолог, популяризатор науки. Основные направления его исследований — память и её механизмы.

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