Лекция с нейробиологом, на которой будут разбираться, что такое боль. Будут искать ответы на вопросы: — Зачем человек испытывает боль, если это неприятно и страшно? — Откуда возникает это ощущение и почему нейробиологи и неврологи считают, что это больше, чем просто индикатор поломки? — Какие типы боли бывают и какие новые варианты открыли в последние годы? — Что такое фантомные боли? — Почему некоторые люди не испытывают боли, а некоторые получают от боли удовольствие? Лектор: Владимир Алипов — нейробиолог, популяризатор науки. Основные направления его исследований — память и её механизмы.