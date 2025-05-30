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Blood Pollution

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

594₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Новый альбом Blood Pollution, словно ударившая прямиком в мозг молния, вылетел с гоночный полосы Nascar. Самые моторизированные реднек металпанки покажут культ скорости и огня, через призму новых ревущих боевиков с новой записи. Поддержат их в этой яростной электрической гонке: Squidbillys — Psychobilly трио, уничтожающее скуку с первого слэпа, словно ржавый пикап врезавшийся с разгона в закусочную каннибалов.

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