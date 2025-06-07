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Благотворительный забег «Сколковская миля»

Школа управления Сколково, Новая улица, 100

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2500₽
Возраст 0+

Про событие

Благотворительный забег «Сколковская миля» организован Московской школой управления Сколково и фондом развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь». Традиционный забег на дистанцию 2006 метров (в честь года основания школы) пройдёт по специально оборудованной дорожке прямо на крыше Кампуса — одного из самых красивых университетских зданий мира. Участие могут принять все любители бега, независимо от их спортивного опыта и достижений. Благотворительная сторона забега придаёт новые смыслы привычным спортивным занятиям. «Сколковская миля» – это не только про спорт, но и про возможность внести свой вклад в формирование принимающего и инклюзивного сообщества: собранные средства будут направлены на поддержку атлетов-подопечных фонда «Больше Чем Можешь» и других фондов – партнеров школы.

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