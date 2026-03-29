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Благотворительный велотренажёрный фест

Баунс, 3-я улица Ямского Поля, 2к6

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Будешь крутить педали, чтобы у кого-то появился шанс. Совместно с фондом «Онкологика» проводится благотворительный фестиваль, где каждый заезд на велотренажёре превращается в реальную помощь. Расписание состоит из 3-х заездов, выбирай удобное время и самую желанную атмосферу: 13:00 Яркие краски Яркая одежда, хаус музыка — надень свой самый яркий смелый образ и стань частью благотворительного рейва. 15:00 Мехико Фестиваль солнца и свободы: латинские ритмы, атмосфера жаркого карнавала и энергия, которая объединяет сердца ради большой цели. 17:00 Четыре стихии Через огонь, воду, землю и воздух: четыре энергии сольются воедино и напомнят, какая мощная сила рождается, когда люди объединяются.

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