Авторы, продюсеры и редакторы популярных подкастов соберутся вместе, чтобы рассказать, как создавать интересные подкасты, как делать тяжелый контент и продавать подкасты аудитории и рекламодателям. А еще — чтобы провести живые записи и ответить на вопросы слушателей. Среди участников: «Либо/Либо», «Дневники Лоры Палны», «Искусство для пацанчиков» и другие. Все собранные на фестивале средства будут направлены в пользу Детского хосписа «Дом с маяком», на помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым.