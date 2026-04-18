Выбор редакции
Благотворительный подкаст-фестиваль «Маяк подает сигнал»
Столярный переулок, 3к15
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 2000₽
Возраст 16+
Необычное
Фестивали
Про событие
Авторы, продюсеры и редакторы популярных подкастов соберутся вместе, чтобы рассказать, как создавать интересные подкасты, как делать тяжелый контент и продавать подкасты аудитории и рекламодателям. А еще — чтобы провести живые записи и ответить на вопросы слушателей. Среди участников: «Либо/Либо», «Дневники Лоры Палны», «Искусство для пацанчиков» и другие. Все собранные на фестивале средства будут направлены в пользу Детского хосписа «Дом с маяком», на помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым.
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