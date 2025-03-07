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Благотворительный маркет в поддержку центра «Сёстры»

Большой Николопесковский переулок, 13

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Завершение:

от 100₽ до 10000₽
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Маркет-вечеринка от «Цветные Напитки» в поддержку центра «Сёстры», который оказывает бесплатную анонимную психологическую помощь всем пережившим сексуализированное насилие. Программа: 16:00 — открытие дверей 17:00-18:30 — интерактивная лекция об этичном флирте и личных границах от спикера центра Сёстры Наташи Тимофеевой 19:00-20:00 — мастер-класс по коллажу от Соня Спросонья (участие за донат на материалы от 500 р, так же ты можешь принести своё) 20:30-22:30 — dj-сеты от Ledovskaya и alexia balaguer Участники маркета: 1) Украшения ручной работы от Сорокино гнездо и JEWerlygrish 2) Кастом виниловых пластинок от Шац! 3) Коллажи от Соня Спросонья 4) Поделки и фигурки от Vecna shop 5) Сумки-лягушки от ква кутюр 6) Селективные вещи от секонда colour things Вход — любой донат, который поможет организаторам проводить мероприятия и дальше.

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