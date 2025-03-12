О фильме: Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Специальный показ в пользу благотворительного фонда помощи бездомным «Ночлежка». Фильм обсудят директор московской «Ночлежки» Даша Байбакова, королева тру-крайма Саша Сулим и кинокритик Егор Москвитин.