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Благотворительный кинопоказ «Мелочи жизни» (2024)

Мосфильм, Мосфильмовская улица, 1

Начало:

Завершение:

699₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Специальный показ в пользу благотворительного фонда помощи бездомным «Ночлежка». Фильм обсудят директор московской «Ночлежки» Даша Байбакова, королева тру-крайма Саша Сулим и кинокритик Егор Москвитин.

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