Впервые на главной сцене фудмолла «Депо Лесная» состоится хоровое пение. Хип-хоп и хаус-рэп исполнитель Федук и проект Hot Horist объединятся в рамках проведения благотворительного вечера. Событие проводится в поддержку фонда «Дари еду!», помогающего с 2016 года людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Hot Horist представляет формат антистресс-пения хором. Гостей ожидает полуторачасовое мероприятие, которое объединяет элементы хип-хопа, хауса, джазовой гармонии и госпела. Участники смогут свободно петь и танцевать в составе хора, независимо от уровня подготовки. Возрастное ограничение: 18+, при себе необходимо иметь паспорт.