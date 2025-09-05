ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Благотворительный хор: Федук и Hot Horist

«Депо. Москва» Фудмолл
Лесная ул., 20 стр.3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Впервые на главной сцене фудмолла «Депо Лесная» состоится хоровое пение. Хип-хоп и хаус-рэп исполнитель Федук и проект Hot Horist объединятся в рамках проведения благотворительного вечера. Событие проводится в поддержку фонда «Дари еду!», помогающего с 2016 года людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Hot Horist представляет формат антистресс-пения хором. Гостей ожидает полуторачасовое мероприятие, которое объединяет элементы хип-хопа, хауса, джазовой гармонии и госпела. Участники смогут свободно петь и танцевать в составе хора, независимо от уровня подготовки. Возрастное ограничение: 18+, при себе необходимо иметь паспорт.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста