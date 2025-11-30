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Благотворительная распродажа Фонда «Образ жизни»

Пространство Goelro, Большая Почтовая улица, 40с7

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

На распродаже тебя ждёт широкий выбор одежды, обуви, аксессуаров от более чем 70 российских и зарубежных брендов со скидками. В их числе — Melon Fashion Group (Zarina, Love Republic, Sela), Botrois, Pitkina, Паче, 2 My Mood, Моя любовь, Select Studio, Arligent, Clipse, Cher-Neva, издательство «Лайвбук», The Act, Superbanka, Skin Probiotic и многие другие. Кроме того, гостей ждёт беспроигрышная лотерея с сертификатами и подарками от друзей и партнёров фонда — приятная возможность получить бонус к покупке и поддержать инициативу фонда ещё одним способом. Все средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на помощь детям и взрослым с инвалидностью – подопечным фонда «Образ жизни».

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