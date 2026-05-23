ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Благотворительная лекция «Парфюмерные отражения»

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 12+

Про событие

Путешествие сквозь века и культуры, где каждый аромат станет ключом к великим произведениям искусства, литературным шедеврам и историческим моментам. Русский чай в стихотворениях Пушкина, контрастные картины Караваджо, лепестки своенравной Розы из «Маленького принца» Сент-Экзюпери, пустынные пейзажи из «Дюны» — всё оживёт в окружении ольфакторных иллюстраций. Каждый парфюм станет проводником в мир произведений искусства и исторических моментов, позволяя увидеть их с новой, возможно, неожиданной стороны. Вырученные средства будут направлены на поддержку детей и молодых людей с особенностями развития - подопечных фонда «Образ жизни»

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста