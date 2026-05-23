Путешествие сквозь века и культуры, где каждый аромат станет ключом к великим произведениям искусства, литературным шедеврам и историческим моментам. Русский чай в стихотворениях Пушкина, контрастные картины Караваджо, лепестки своенравной Розы из «Маленького принца» Сент-Экзюпери, пустынные пейзажи из «Дюны» — всё оживёт в окружении ольфакторных иллюстраций. Каждый парфюм станет проводником в мир произведений искусства и исторических моментов, позволяя увидеть их с новой, возможно, неожиданной стороны. Вырученные средства будут направлены на поддержку детей и молодых людей с особенностями развития - подопечных фонда «Образ жизни»