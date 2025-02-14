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Благотворительная беговая экскурсия «Влюблённые в бег»

Смоленская улица, 8

Начало:

Завершение:

1₽
Возраст 18+

Про событие

Событие проведёт Фонд развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь» в рамках акции «Azimut зажигает сердца», стоимостью всего 1 рубль. Экскурсия пройдёт в спокойном разговорном темпе по романтическим местам центра города. Основатель фонда и беговой гид Вадим Зеленский расскажет об историях любви таких известных людей как А. Пушкин и Н. Гончарова, Мария Миронова и Александр Менакер, Святослав Рихтер и Нина Дорлиак, и других. После окончания экскурсии каждый участник при желании может сделать пожертвование в фонд в комфортном для себя размере. Все вырученные средства будут направлены на нужды подопечных фонда.

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