Битва полов — игра для тех, кто хочет проявить ум, находчивость, сообразительность и даже актёрские навыки. А главное для тех, кто готов слегка расширить свои рамки. Правда ли, что мужчины и женщины такие разные? Думают о разном, интересуются разным, реагируют по-разному и никогда не поймут друг друга? Вряд ли! Но давай это проверим. Всё будет происходить в кафе в небольшой компании (до 12 человек). Ты сможешь обсудить условно «мужские» и «женские» темы. Будут общие темы, а будут и 18+, так что будь готов. Что тебя ждёт: — Все участники познакомятся, чтобы немного узнать друг друга — Проведут разминку, чтобы слегка разогреться перед битвой — Будет три состязательных тура, в которых ты будешь проверять свои знания, умения и раскрепощённость — Награждение победителей и обсуждение полученных эмоций Ведущая — Яна Михеева, психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр. Где: м. Полянка